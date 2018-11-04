挑戰10連任市議員 竹市鄭成光競總成立

國民黨新竹市議員鄭成光競選總部成立，已擔任9屆市議員的鄭成光，將挑戰第10屆市議員連任成功，包括黨籍市長候選人許明財和多名市議員都到場力挺。（記者洪美秀攝）

2018-11-04 16:26

［記者洪美秀／新竹報導］國民黨新竹市議員鄭成光今天成立競選總部，多名黨籍市議員都到場支持力挺，國民黨市長候選人許明財也上台致詞，強調他當市長時，鄭前議長就很挺他，很多經費都在他的協調下通過，有他做為市政推動的助力，一定能讓市政工作更順利，呼籲市民議員選鄭成光、市長選許明財，國民黨全壘打。

鄭成光是新竹市議會的元老議員，已擔任9屆市議員的他，此次繼續挑戰第10屆市議員選舉，可說是市議會「國寶級」市議員，已擔任3屆市議會議長資歷的他，對市議會程序及法條都很熟悉，人脈廣闊的他，一直是國民黨在基層最堅強的後盾與實力。

不過，此次選舉因有部份黨籍人士為非國民黨籍的市議員及市長候選人站台，讓他也看不下去，多次在議事殿堂質詢，強調國民黨要有骨氣，國民黨不能不挺自家人，也因他的號召，讓不少國民黨員歸隊。

鄭成光除懇請市民支持連任，他也強調，國民黨在竹市一定要贏回藍天，更呼籲市民要選擇「正藍軍」，不要讓「不藍不綠」從中獲利，要集中選票支持國民黨的候選人。