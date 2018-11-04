電視辯論大巨蛋議題 4候選人各自表述

TVBS主辦「台北市長候選人辯論會」4日在台北舉行，會前出席候選人合影。左起李錫錕、丁守中、姚文智、吳蕚洋。（記者方賓照攝）

2018-11-04 15:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕今天舉行首場電視辯論，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕及吳蕚洋出席。當媒體提問對於大巨蛋的政策，丁守中表示兩年內就會讓大巨蛋使用；姚文智則主張解決蓋巨蛋公園；李錫錕則說要成立室內植物園。

李錫錕主張，大巨蛋在柯文哲手上完蛋，他上任後將要把大巨蛋比照新加坡成為最大的室內植物園、種子園，吸引全世界的觀光客到場，為周邊商圈帶來很多商機，到時候就不用擔心逃生、表演噪音問題。

丁守中說，台北市需要大巨蛋，但柯文哲拖這麼久都沒辦法解決大巨蛋問題，他上任後將請第三方團隊，針對大巨蛋需要改善、修改的地方進行評估，主張兩年之內把大巨蛋完成。至於大家關心的容留人數問題，他主張則用使用執照控管。

姚文智則說，上任後將與遠雄立刻解約，認為這套合約就是馬市府牽涉不法的合約，自己已經準備龐大律師團，做好法律攻防戰的準備。而他之後將要興建巨蛋公園，並興建台北之翼跨到國父紀念館，帶動東區的發展。

吳蕚洋說，大巨蛋是柯文哲心中最大的痛，他剛上任不懂法律、態度高傲，所以騎虎難下，自己不會犯同樣錯誤，所以要找團隊評估，如果花幾百億拆除那也無妨，但如果評估需有收益，就可以讓他繼續存在，表示自己跟鴻海董事長郭台銘依樣來自企業界，不會信口開河。