北市長電視辯論 4選將支持維持雙城論壇

台北市長今天舉行首場電視辯論。（記者方賓照攝）

2018-11-04 15:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長今天舉行首場電視辯論，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕及吳蕚洋出席。媒體提問4位候選人對於上任後是否維繫雙城論壇，以及他們的兩岸論述，4人都認同應該繼續維繫雙城論壇。

姚文智表示，維持雙城論壇有2個前提，就是要知道柯文哲所說的「兩岸一家親」，後面那句話是「共圓中國夢」，這是中國領導人習近平給台灣的通關密語，於是上海論壇，柯文哲接受了兩岸一家親。台北是國家的首都，應該要跟世界交往，他對於上海論壇持開放態度，如果沒設政治前題、對等尊嚴就可以接受，因為台北也要跟東京、曼谷辦論壇，兩岸論述一定要在台北的世界性來看，才不會把台北綁進中國。

吳萼洋說，兩岸是很特別的分家兄弟，一邊很發達就想統一對方，過去有台灣用三民主義統一中國，現在中國強大起來也對統一議題熱絡。他說兩岸關係一定要談判，自己也有解法，「等我當總統，我再告訴你。」而他願意派員到中國考察，把所有乾淨煤炭跟無軌電車等技術帶回。

李錫錕說，城市外交就是國跟國之間的非正式外交關係，一個中華有兩個民國，一個是中華民國，一個是中華人民共和國，他認為關鍵不在兩岸一家親，兩岸一家可以親、應該親，但是市長有能力造成親嗎，這需要專業。兩岸交流其中有很多眉角，認為自己可以解讀、研判，讓城市可以繼續來往。

丁守中說，他反對中國打壓台灣國際空間，但也反對民進黨毀去九二共識，挑起兩岸關係，作為首都市長，兩岸立場不會搖擺，不會道歉又轉變。他主張，加強兩岸關係，因為中國是我們最大的市場、最大的投資地，兩岸更和好，經濟可能更好。

丁守中上任後不僅要推動上海論壇，也可慮推動對台灣經濟有幫助，擴展中國市城市舉辦論壇，加強國際城市交流，加速台北的招商引資。