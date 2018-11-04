批選舉靠中國撐腰 姚文智砲打韓國瑜

電視台今舉行台北市長候選人辯論會，民進黨的姚文智除了批評對手外，更把砲口對向國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（記者方賓照攝）

2018-11-04 15:02

〔記者周彥妤／台北報導〕電視台今舉行台北市長候選人辯論會，繼雙北市長青年論壇辯論會後，5位候選人再次獨缺爭取連任的市長柯文哲。在候選人申論階段時，民進黨的姚文智除了批評對手外，更把砲口對向國民黨高雄市長候選人韓國瑜，「有樣學樣柯文哲」，更直指韓有中時、中天24小時追捧，背後就是靠著中國撐腰，才讓這樣「不要臉的選舉方式」繼續下去。

電視台今天下午2時舉行台北市長候選人辯論會，繼雙北市長青年論壇辯論會後，5位候選人再次獨缺爭取連任的市長柯文哲。今天參與辯論的候選人包括國民黨的丁守中、無黨籍的李錫焜、吳蕚洋、以及民進黨的姚文智。

姚文智表示，社會經濟要走，轉型正義依舊不容原地踏步，然而對手丁守中卻拿了婦聯會上百萬的捐款，柯文哲也一樣，才會在近日吐出「現在好好的，管它過去怎樣」的說詞，都是在在抹煞社會公義實現。

姚文智表示，我們不是要對抗中國，而是中國不斷對台灣文攻武嚇，今年選舉更是嚴重滲透。話鋒一轉，他也說，今天柯文哲沒來不談柯，今天談韓國瑜，韓變成台灣最反動的網紅，而丁守中還要跟韓站在一起。

姚文智說，柯文哲執政4年耍嘴皮，屢屢口出光怪陸離的言論，而韓國瑜正是柯文哲捧出來的，韓也有樣學樣，之前的「陪睡招商說」，而柯文哲則是「學姊陪吃飯說」。

姚文智表示，韓國瑜應該被唾棄，非但沒有，看看隔壁電視台中天、中時電視，已經變成24小時播放韓國瑜的新聞，這是我們期待的民主嗎？

姚也批，這兩家電視台又靠著中國撐腰，讓這樣「不要臉的選舉方式」繼續下去，剛好正中中國下懷。