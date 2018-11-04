菜販青蒜被買走 侯友宜搞笑說「蒜」了！

國民黨新北市長侯友宜到瑞芳市場拜票，攤商開心地獻上青蒜、菜頭，祝侯友宜凍蒜、選舉能有好彩頭。（記者俞肇福攝）

2018-11-04 14:46

〔記者俞肇福／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天到瑞芳美食廣場與中正路傳統市場掃街，受到攤商與市民朋友熱情支持；有位攤商開心豎起大拇指稱侯友宜「一度讚」，一旁的民眾說要比2號（侯友宜是2號），支持者趕緊改比2號；侯友宜說，記得幫忙拉票，24日去投侯友宜一票最重要。

侯友宜今天早上到瑞芳國小，出席國民黨提名的議員候選人李仁林競選總部成立大會，侯友宜向台下的支持者喊話，希望大家議員支持1號的李仁林，市長支持2號的侯友宜，讓侯友宜到新北市政府為瑞芳鄉親做事。

「瑞芳美食廣場」打造國際觀光美食，設置中、英、日、韓等多國語言指標及特色菜單，全部37個攤位「百分百」取得星級認證的市場，全國僅見，日前剛剛獲得經濟部品牌市集五顆星的榮耀；侯友宜一行人徒步從瑞芳國小到瑞芳美食廣場向攤商與市民懇託。

侯友宜沿途受到攤商支持，不少攤商要侯友宜簽名、合照，侯友宜來者不拒，要讓大家拍好拍滿，也不忘要攤商幫忙拉票，讓大家給他機會，為新北市民做事；有趣的是走到中正路市場，有位賣菜的只剩下青蒜與高麗菜，菜販準備拿青蒜給侯友宜祝福他「凍蒜」，結果民眾拿袋子裝青蒜，讓女菜販傻眼、十分尷尬，侯友宜見狀笑著說「老闆娘，那就『蒜』了吧！記得幫我拉票！投我一票！讓我凍蒜」，現場笑成一團。