選前太平島火砲演習影響選舉？ 海巡署：例行訓練

2018-11-04 14:30

〔記者林良昇／台北報導〕立法院內政委員會明將邀請海洋委員會、海巡署等單位，專題報告11月21至23日於太平島實彈演習等，對於外界指演習與11月24日的九合一大選有關，海巡署指，實彈射擊為南沙指揮部每季一次的例行性訓練，希望國家安全戰備能按既定計畫執行，以精實島上駐防官兵戰備訓能，有效維護國家領土主權的安全。

海巡署表示，南沙太平島孤懸海外，遇突發狀況時國軍部隊應援不易，為強化獨立固守能力，自100年起海巡署與國防部已就提升防衛能量持續進行相關改善工作，包含於島區配置計有20機砲等5型輕兵器、火砲防衛武器，並為強化島區防衛能量，自106年起由每半年實施一次之火砲射擊訓練，調整為每季實施一次。南沙火砲訓練期程規劃於每年3、5、8、11月實施，故本次11月射擊是依既定計畫執行。

海巡署也強調，已依據「國防部實彈射擊通報作業程序及彈藥處理要點」規定，依例於45日前函請外交部將射擊通報知會周邊國家，同時刊登於海巡署全球資訊網，以維護射擊區域內的海上及空中航行安全，而本次例行性火砲射擊區域均位於島區周邊安全範圍內，並未危及他國航行船舶安全。

海巡署報告表示，火砲實彈射擊為海巡署南沙指揮部年度例行性訓練，對於島上官兵整體訓練成效、防衛武器驗證具有實質提升防衛作戰能力之效用。將持續關注南海情勢發展會做最好的判斷，目前希望國家安全戰備能按既定計畫執行，以精實島上駐防官兵戰備訓能，有效維護國家領土主權的安全。

海巡署報告表示，中、美二國持續拉攏南海地區國家進行相關聯合演習等活動，中馬泰於馬來西亞麻六甲海峽附近舉行「和平友誼二０一八」聯合軍事演習；美菲日於10月2日起在南海舉行「海上戰士合作（Kamandag）」聯合演習，美方並定期於南海地區進行飛航任務，持續進入中國聲稱有主權之南海水域，近期美國與中國軍艦更於9月30日發生所謂「接近」事件，影響區域穩定。

海巡署指出，美、日、澳、法、英等國除派遣船艦於南海地區執行航行自由任務外，更積極聯繫其他國家，如澳大利亞軍方聯合新加坡、馬來西亞、紐西蘭及英國軍方於南海地區舉行「五國團結-18」聯合軍演，使南海情勢日益複雜。