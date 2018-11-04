回應陳其邁要求公開辯論 韓國瑜：完全開放且期待

2018-11-04 14:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國民黨高雄市候選人韓國瑜今參加高雄市新桃苗同鄉會，針對民進黨高雄市候選人陳其邁要求公開辯論，他回應表示，他完全開放且期待辯論，希望把對高雄市的政見、理想、論述，一次性告訴高雄人，非常期待來一場辯論。

韓國瑜今下午受邀參加高雄市新桃苗同鄉會後，接下來受邀參加高雄市醫師公會慶祝醫師節大會，但因與海線養殖魚業界座談花比較多時間，造成他參加高雄市新桃苗同鄉會出席遲到，也來不及出席高雄市醫師公會慶祝醫師節大會。

韓國瑜表示，每個團體都有考量，只要對方沒有邀請，他就不會去打擾，他非常自重、自愛，也不會勉強對方，只要團體有邀請，不管任何人、職業、族群，他都非常開心，有時間都會參加，強調大家都是好朋友。

媒體詢問會不會韓國瑜擔心對手陳其邁的支持者大多是醫師，主辦單位怕強碰不邀請他，韓國瑜回應表示他不會擔心，大家心中都有一把尺，期待高雄改變的高雄人太多了，廣大的高雄市民已經受不了現狀，大家期待改變，不光是醫師，所有行業都一樣，11月24日開票會證明一切。

韓國瑜表示，高雄市長選舉已經不只光高雄人在關注，是全台灣人民都在關注，整個海內外華人都在關注，高雄基層人民過得太辛苦了，大家發自內心吶喊希望改變、過好日子，要用選票喚醒高雄，創造美好的高雄，讓全台灣看到高雄改變。

韓國瑜指出，下一場在旗山美濃的造勢大會，他強調這場選舉對台灣民主政治發展

是重要驗收、里程碑，更將是亮麗的篇章，號召大家共同參與，藉由手中選票來改

變高雄。