花博晚會遇陳情 林佳龍發言展現高EQ獲好評

市長林佳龍（右4）在花博晚會致詞時，有人衝上台表達訴求，現場引起一陣小騒動。（網友提供）

2018-11-04 13:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博3日舉行開幕晚會，市長林佳龍致詞時，工傷協會人員突然衝上台表達訴求，林佳龍致詞被打斷，但在陳情者被帶下台後，仍請觀眾「給他們一個掌聲，鼓勵他們的訴求」，台下民眾也用熱烈掌聲回報，許多民眾紛紛在網路上留言肯定林市長高EQ、展現高度與風範。

花博開幕晚會現場除林市長外，包括總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、國際園藝生產者協會會長Mr. Bernard Oosterom，還有國際駐台代表處、友好城市及參展會員等國際貴賓及各級民意代表，一起見證這場國際盛會的精彩表演，晚會現場充滿百合、玫瑰等大型造型氣球，充滿歡樂的氣氛，宛如一場繽紛的嘉年華會。

約莫晚間7時，林佳龍上台致詞時，工傷協會研究員賀光卍卻衝上舞台，拿著「立即關閉森隆活虎館」的標語在林佳龍旁揮舞，打斷林佳龍的致詞，現場一片譁然。

林佳龍立即中斷致詞但表情鎮定，賀光卍也隨即被安全人員拉下台，但在他下台後，林佳龍卻希望在場的觀眾「給他們一個掌聲，也鼓勵他們的訴求」，並指抗議者是希望更加保護環境，盼現場的民眾也給予熱情掌聲，隨即台下就傳出爆出熱烈掌聲。

此幕透過網路平台、林佳龍臉書粉絲頁與電視台轉播，考驗林佳龍臨機應變能力，而林佳龍給抗議者掌聲的發言，也獲得很多觀看轉播的民眾肯定，網友留言「市長給抗議的鬧場民眾掌聲，展現EQ」、「市長臨危不亂展現高EQ」肯定林佳龍展現高度與風範。