吳敏濟競選總部成立 林佳龍暗批國民黨韓國瑜、盧秀燕

台中市議員吳敏濟競選總部成立，市長林佳龍站台，呼答民眾支持吳敏濟連任。（記者歐素美攝）

2018-11-04 13:38

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨市議員吳敏濟今天在大甲成立競選總部，市長林佳龍到場站台，暗諷國民黨高雄市長候選人韓國瑜及台中市長候選人盧秀燕，強調選市長不是在選明星，選舉難免互相漏氣求進步，但不能講「白賊話」，強調台中市4年來的進步有目共睹，呼籲大家支持林佳龍、吳敏濟。

吳敏濟今天上午在大甲區成立競選總部，林佳龍為其披掛競選彩帶，援會總會長王世清則致贈包子，祝福他「包中」，現場擠進約3千人，聲勢浩大。

林佳龍致詞時暗批國民黨高雄市長韓國瑜，指現在說什麼流什麼流，「重要的是平日有沒有心在做事，我們不是在選明星，是要選替我們服務的人」，「市民是頭家，市長是辛勞（工人）」，我們是要請一個辛勞，不是請一個練嘴花、有孔無榫，「說的一畚箕、做沒一湯匙」的人。

林佳龍還說，另一位也要選市長的人，你見過人嗎？你見過她的建設與服務嗎？選舉快到了，才把台中市說得很壞，說我們經濟快趴在地上，北漂南漂，漂來漂去，又不是墓仔埔，台中市現在每年增加約2萬人，台中如果那麼差，為何會有那麼多人想來？

林佳龍表示，選舉難免加減互相漏氣求進步，但不能說「白賊話」，說什麼林佳龍做市長，農友水權會收錢；說台中空污愈來愈嚴重，見到鬼喔，台中空污這八年來，現在空氣最好。強調台中四年來招商9千多億，這是蔡總統認證的，不會騙人，目前台中市失業率最低，薪資也在增加。

林佳龍說，吳敏濟為了地方建設提出許多相關建議，積極爭取建設，今天看到這麼多支持者站出來，也是代表吳敏濟在地方服務被看見，未來4年，更是甲安埔地方發展的重要時刻，盼鄉親持續大力支持，熱情不減。

城市發展不會因為哪區人多、哪區人少而有差別！林佳龍說，花博昨已經開幕，因為市府對於環保和經濟發展都同等重視，所以不只后里，而是將展區規劃擴展到外埔、豐原地區。選舉倒數20天，林佳龍也呼籲鄉親幫忙當分身，戴上「進步@台中 林佳龍」帽子，一起大力支持花博，看到Line群組的剪接造謠抹黑影片，也請大家多幫忙平反，才能讓大台中繼續發展、繼續前進。