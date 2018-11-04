十八尖山戰舞運動快閃 候選人出奇招

2018-11-04 13:36

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕十八尖山是新竹市的後花園，更是健走爬山民眾的最愛，到了假日更是人潮不斷。新竹市東區議員選舉熱鬧滾滾，尋求三連任的市議員曾資程平時就經常到十八尖山跑步，上午更帶領服務團隊到十八尖山向市民拜票，舉辦「快閃８號戰舞」活動，現場經過的民眾都覺得很新鮮，給予支持回應，並紛紛停下腳步一起跳舞甩肉，共同快閃戰舞健康動一動！

曾資程表示，他除了喜歡抽空到十八尖山運動，也會在遇到工作瓶頸時，到十八尖山跑一跑，呼吸新鮮空氣，讓自己的思緒更加的清晰，有助於增進工作效率！也因為常出現在十八尖山，甚至有跑友會在十八尖山期待與他相遇，直接提出市政建言，讓民眾的聲音進入市議會。

立委柯建銘稱讚曾資程為民服務始終衝第一，更以「民進黨內的阿信」比喻他吃苦耐勞的精神，市長林智堅則是以最樸實、最勤快、最專業三個「最」，來為曾資程掛保證。

曾資程表示，林智堅上任3年多來，在柯總召的協助之下爭取超過110億競爭型計劃補助，接任時負債190多億，到去年底已經還債約15億，資本門經濟發展支出連續2年排第2，不僅落實財政紀律也改善財政結構，延宕2、30年的公道三、中油新竹油庫廢庫、兒童醫院興建、高峰路拓寬等等都已完成或定案，維持原有的福利政策外，更擴大敬老重陽禮金發放及幼兒教育向下延伸1年。