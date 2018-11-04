神探李昌鈺基隆站台 贈書「化不可能為可能」期勉謝立功

刑事鑑識專家李昌鈺（左三）今天到基隆，幫國民黨基隆市長候選人謝立功站台，請市民支持謙虛勤勞的謝立功。（記者俞肇福翻攝）

2018-11-04 13:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕刑事鑑識學專家李昌鈺博士今天早上到基隆，幫國民黨基隆市長候選人謝立功站台，李昌鈺致贈他的著作「化不可能為可能」給謝立功，期許謝立功能夠打贏基隆市長選戰！

李昌鈺在葉毓蘭博士陪同下，今天早上11點到基隆市新豐街福德宮，向台下的支持者，推薦國民黨市長候選人謝立功。

李昌鈺透露一個小故事說，他曾有一次搭華航班機從紐約回台灣，搭乘商務艙的李昌鈺聽華航人員說，同班機有個移民署長坐在經濟艙，李昌鈺說，他要把自己的里程數給謝立功，讓他升等搭商務艙，被謝立功婉拒；李昌鈺說，當時謝立功稱「他也可以坐商務艙，但是這是國家經費不能浪費，他要替國家省錢。」李昌鈺說，從此他對謝立功十分尊敬。

李昌鈺說，他這次來基隆，基隆是個港口城市，他所認識的謝立功有移民署長的經歷，是個做事認真的人，值得推薦，請大家給謝立功一個機會。

葉毓蘭教授說，她與謝立功曾經同時任教於中央警察大學，她十分佩服他的謙謙君子，從不利用移民署長的權勢，更重要的是，謝立功一手建立移民署的典章制度，從不到處宣揚，是個腳踏實地誠懇做事的人。