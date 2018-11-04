談文大案、促轉會爭議 侯友宜：我永遠問心無愧

2018-11-04 12:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天替板橋區市議員候選人周勝考的造勢活動站台，他致詞時提及文化大學宿舍案，及促進轉型正義委員會爭議，強調面對選舉奧步，他永不害怕，人生走過的路，永遠問心無愧、坦蕩蕩。

侯友宜指出，時代與時俱進，市政工作要一棒接一棒做得更好，市長朱立倫7年多來推動三環三線、公共托育、公共托老、國民運動中心及社會住宅等政策，與老縣長10幾年做的不一樣，雖然老縣長以前沒做過，但對於每位曾經為這塊土地付出的人，我們都心存感謝。他批評，污水下水道建設蘇貞昌只做7%，前縣長周錫瑋做到36%，朱立倫達到近90%。

侯友宜強調，選舉過程不需要批評、惡罵、抹黑、奧步，他一生中從事38年的公務員生涯，從一個鄉下菜市場長大的孩子，一路擔任刑事警察、警政署長與警大校長，把中華民國警察的歷史紀錄破完了，他是一個圓夢的人，來到新北市仍堅持正向的力量往前走。

侯友宜說，從他參選以來，民進黨全面黨國撲殺，他從未想過太太娘家的文大宿舍案，從20幾年前合法，可以變成抹黑、奧步的扭曲，從促轉會的東廠，可以把當年合法的執法過程，變成是需要被「除垢」的對象，深澳燃煤電廠明明就是錯誤的政策，他製作一部合法的國外例子的影片，也被說是造假。

侯友宜表示，面對這些招數，「我只有一招，我永不害怕，人生走過的路，我永遠問心無愧、坦蕩蕩，這就是我們的正步，我們的力量。」