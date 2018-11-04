選戰倒數 選將「廟口開講」聚人氣

南市議員候選人林士傑（前中右者）將在選戰最後3週辦數場廟口開講政見會、吸聚人氣。（記者王俊忠攝）

2018-11-04 12:55

〔記者王俊忠／台南報導〕三合一選戰進入倒數階段，各候選人紛紛加緊衝刺腳步，民進黨台南市南區、安平區市議員候選人林士傑也不例外，在選區挨家挨戶拜訪及早晨站路口向選民問早等活動不停歇。林士傑表示，選前倒數3週會在南區、安平區舉辦數場「廟口開講」，向選民報告自己政見，希望能更深入基層、聆聽選民需要。

林士傑指出，從初選走來，他背負許多選民的期待，因此，走到現在剩下最後一哩路，他戰戰兢兢、不敢鬆懈，勤走基層，聆聽選民的需求。他並承諾若有機會當選、進入議會，將來一定做一個讓選民「看得到而且找得到」的議員，堅定自己服務市民的初衷與本心。

他說，自己過去不曾參與政治、是政治素人，還有很多地方需要努力，但為了能夠服務更多人，他願意挺身而出，希望選民給他一個機會，挺他進議會、為民喉舌。

對於地方政見，林士傑表示，自己是在安平魚市場發跡，且長期在台南市漁會及全國漁會耕耘，面對安平魚市場逐漸遞減的漁獲量及漁民生計問題，他認為安平魚市場勢必要轉型、做調整，憑藉他專業漁業背景與經驗，有信心未來能成為漁會及市府間溝通的橋樑，做好安平魚市場轉型工作。