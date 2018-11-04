這麼忙還能看宮廷劇？ 蘇貞昌：借古諷今

民進黨新北市長候選人蘇貞昌（右二）。（記者李雅雯攝）

2018-11-04 12:27

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌昨天以宮廷劇「延禧攻略」中的爾晴喻競爭對手、國民黨新北市長候選人侯友宜；蘇貞昌今天上午再強調，「延禧攻略」是借古諷今，讓民眾看到世界上有表面說一套，私底下做的卻是不堪檢驗的人。

蘇貞昌昨天引「延禧攻略」比喻說，若只看「延禧攻略」5分鐘，一定會覺得爾晴（劇中角色）很漂亮，如果有看全部，就可以看出原來這人心機這麼多、方法這麼壞；選民要看清楚、看全部，檢驗一生才好。侯友宜今天上午受訪時候說，老縣長選舉這麼忙還有時間看劇，對老縣長的酸言「聽聽就好」。

蘇貞昌說，「延禧攻略」很受各個家庭、年輕人歡迎，因為劇情高潮起伏、借古諷今，如果只看5分鐘，你會覺得爾晴是個很漂亮、很可愛的小女生，可是看完70集會覺得不得了，她的心機怎麼那麼重、壞點子怎麼那麼多；正如同今天要檢驗一個候選人，也不是看他5分鐘，也不是只看他選舉時候的慈眉善目，而是要檢驗他的一生，看他過去怎麼做，看他是不是經得起檢驗，戲劇深得民心就是因為讓民眾看到世界就是有表面上說一套，私底下做的卻是不堪檢驗的人。