遭諷「延禧攻略」角色 侯友宜：這麼忙還有時間看劇

國民黨新北市長候選人侯友宜今天出席板橋區市議員候選人周勝考競選總部成立大會，針對民進黨新北市長候選人蘇貞昌以宮廷劇《延禧攻略》的人物角色暗諷，侯友宜妙回，老縣長選舉這麼忙還有時間看劇。（記者賴筱桐攝）

2018-11-04 10:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天出席板橋區市議員候選人周勝考競選總部成立大會，針對民進黨新北市長候選人蘇貞昌以宮廷劇《延禧攻略》的人物角色，暗諷侯心機多、方法壞，侯友宜妙回，老縣長選舉這麼忙還有時間看劇，並說從選舉到現在每天被酸、被虧，聽聽就好。

蘇貞昌昨天表示，選民檢驗候選人不是檢驗一時，而是要檢驗一生，並引用中國宮廷劇《延禧攻略》比喻說，若只看「延禧攻略」5分鐘，一定會覺得爾晴（劇中角色）很漂亮，如果有看全部，就可以看出原來這人心機這麼多、方法這麼壞；選民要看清楚，要看全部，檢驗一生才好。

對此，侯友宜反酸說，老縣長真的不錯，選舉這麼忙的時間，還有辦法看《延禧攻略》，至於人物角色以何種方式扮演，被蘇貞昌用來「虧一下、酸一下」，沒關係，聽聽就好，「他從選舉到現在不是每天都在虧我、酸我嗎？」面對這些有的沒有的口水戰，沒有意義，他會堅持自己的原則，用「正步」選舉。