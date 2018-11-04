陳其邁批韓：迴避辯論，不敢直球對決

2018-11-04 10:52

〔記者洪臣宏／高雄報導〕陳其邁今天批評韓國瑜四處幫人輔選，卻一直迴避辯論會，是不敢直球對決，而他所提高市10年增加至500萬人的驚人之語，天馬行空，批評政見不該隔空抓藥，要提出可行方法，才是參選市長的格局。

高雄市義消總隊上午在澄清湖舉辦「祈福、平安、健康、打火家族動起來」健走，陳其邁與立委劉世芳、林岱樺、許智傑、議長康裕成及多名市議員及候選人到場向警義消及眷屬致意。

針對台東愛心菜販陳樹菊在「最強菜販見面會」後表示不認識韓國瑜，陳其邁舉牙醫師公會理事長謝尚廷、高雄總工會理事長林明章事件為例，批評韓國瑜的消費方式，對當事人很不公平，藉著見面、餐會進行惡質選舉操作，有失厚道，他說韓已經來高雄一段時間，應該學會高雄人的厚道。

陳其邁昨天在造勢場合提早宣布辭去立委，他說，既然做了決定就要展現決心，把自己奉獻給最愛的高雄，是他一生志願，做了決定就全力衝刺，為了高雄無怨無悔。

陳、韓辯論會能否成局引發高度關注，陳其邁說，韓有時間去幫張榮味妹妹（張麗善）輔選，也到很多地方參加競選活動，為何沒時間參加辯論會?日期一延再延，以致遙遙無期，到底在迴避什麼?是怕提的政見被質疑，不敢面對群眾?

他批評10年高雄人口增加至500萬人是驚人之語，他說這得要增加233萬人口，跟桃園市人口一樣多，連他大學同學都不認同，講了這麼天馬行空政見，是不瞭解高雄，還是嘲笑高雄?到現在人口要怎麼增加都講不清楚，他的政見唯一與此有關的只有摩鐵摩天輪。