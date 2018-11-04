侯頻為爭議人物站台 蘇貞昌批：葷素不忌

蘇貞昌今天早上在市議員鍾宏仁、何淑峰和陳科名的陪同下至新莊西盛市場掃街拜票。（記者陳心瑜攝）

2018-11-04 10:17

〔記者陳心瑜／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今天早上將為捲入遠雄案的新北市議員周勝考站台，民進黨新北市長候選人蘇貞昌批評「侯友宜好像葷素不忌」，細數侯到台東幫黑道背景候選人（台東市長張國洲）站台以及白狼出席競選總部成立大會，事後被抓包還說謊，經不起檢驗，這樣的候選人能夠主掌400萬人的市政嗎？

蘇貞昌今天早上在市議員鍾宏仁、何淑峰和陳科名的陪同下至新莊西盛市場掃街拜票。

蘇貞昌說，侯友宜幫黑道背景候選人站台時，還發新聞稿、採訪通知，等到被媒體抓包，才說是「偶遇」，也是被抓包說謊；而競選總部成立大會上，白狼坐在第一排，更從頭坐到尾，侯還說「拒絕他來」，認為侯友宜應該要被好好檢驗。

而侯友宜昨天出席「健康永續藻礁永存」反空污大遊行，遭民眾嗆聲作秀並要求對核能表態，蘇貞昌說，主辦單位昨請侯說明，侯卻也不敢上台，表示看到一個過去不用心、不關心選舉的人，選前想藉此騙選票，因此不會被他一句話呼攏。

蘇貞昌說，不只大學生當面質疑侯友宜，環團也有質疑，而侯不敢受邀上台說明，就好像司法改革委員會要他說明徐自強刑求案，他也避開不敢談，這都可以看出一檢驗，如同台北市長柯文哲所說「照妖鏡一照就看見」。

此外，媒體也詢問蘇貞昌，侯友宜競選辦公室發稿指出「已經掃了80多個市場？」但媒體計算似乎僅50幾個？蘇貞昌則笑說，謝謝媒體的檢驗，競選辦公室算出的數字也是一樣，且自己掃市場都有直播，經得起檢驗，不像侯友宜一經檢驗就被抓包，過去選舉用造假影片騙選民，到淡江大學回應學生提問，也避重就輕，「看得出這個候選人經不起檢驗」。