連趕橫山、湖口、新豐 鄭朝方盼串連鄉鎮力量創榮景

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方在橫山成立競選總部，前橫山鄉長溫文結、鄉民代表彭昌智、楊石和等地方人士，到場替鄭朝方加油打氣。（鄭朝方提供）

2018-11-04 09:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長候選人鄭朝方，3日在橫山、湖口、新豐成立競選總部，短短2小時連趕三場活動；與會地方人士懇請鄉親支持年輕有為的鄭朝方，他將不分族群，一視同仁照顧所有縣民。

鄭朝方表示，當選縣長後，將加速推動橫山鄉的建設發展，提升觀光動能，紓解假日交通壅塞問題，包括內灣風景區、大山背休閒區等知名景點，要結合浪漫台三線的客庄文化，構築旅遊動線。

前橫山鄉長溫文結、鄉民代表彭昌智、楊石和等地方人士，到場替鄭朝方加油打氣。溫文結致詞時說「橫山鄉需要有衝勁，有魄力的年輕人來帶動縣政進步。」彭昌智也表示，橫山期待年輕人當縣長，照顧長輩，也肯定鄭朝方拋開傳統政治包袱，用創新的想法，未來協助橫山發展蒸蒸日上。

來到新竹縣第三大鄉鎮—湖口，鄭朝方說，湖口發展最窒礙難行的就是交通建設的困境，因此日前他特別帶著總統蔡英文、行政院長賴清德走訪湖口，找出問題的痛點，未來會全面盤整湖口的交通路網，打造出更便民的交通系統。

前湖口鄉長范錦標、湖口鄉民代表會主席巫光生、代表張衡堂、劉昌榮等地方人士到場。巫光生表示，過去8年，湖口地區沒有得到縣政資源，地方發展停滯，他相信鄭朝方一定能連結中央，爭取經費來建設湖口，並解決交通問題。巫光生也肯定鄭朝方的親子政見，增建更多的公園用地，提供親子活動空間，為湖口鄉創造良好的生活環境。

鄭朝方表示，新豐的海港文化，有條件成為國際觀光亮點，尤其是坡頭漁港，過去9年沒有好好的經營，讓很多漁民朋友，還得到桃園永安漁港去捕魚，他承諾上任後要用大建設，來讓坡頭漁港轉型。

前鄉長葉高火、前新竹縣議員史金象、現任議員吳傳地等也勉勵鄭朝方，史金象說「鄭朝方是民進黨徵召的全國最年輕縣長候選人，也只有鄭朝方，不分閩南、客語、新住民與原住民等族群，用一視同仁的態度，照顧所有縣民。」史金象也肯定鄭朝方，不單單要發展浪漫台三線，更重視新豐海港觀光，讓漁村走向好生活。