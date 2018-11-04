為扶植親中政權！中國「巨魔工廠」拿台灣選舉練兵

「江湖百曉生」在YouTube，成立短短不到一年的時間，即製作939部影片，顯示背後是有組織行為。（取自網路）

2018-11-04 08:06

散布假消息展開「認知空間作戰」目標2020年扶植親中政權

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國假消息「攻」台，企圖影響台灣選舉。國安單位昨證實，中國已有自己的「巨魔工廠」，專門培養自媒體，在微博、臉書、YouTube頻道、推特等社群媒體建立帳號，對台展開「認知空間作戰」，年底選舉首次練兵，中國真正目標在於2020年扶植親中政權，屆時網攻火力將比現在更猛烈。

解放軍在2015年底成立新軍種「解放軍戰略支援部隊」，任務內容包括情報、技術偵察、電子對抗、網絡攻防、心理戰等領域。知情人士分析，解放軍編制內網軍約30萬人，「五毛黨」則超過200萬人，中國早把台灣當作網攻的試驗場，去年國安局每月遭到的網路攻擊有十萬起。

鎖定兩岸、政策等議題造謠

國安人士指出，俄羅斯網路水軍「巨魔工廠」，成功影響2016年美國總統大選，中國早已建立自己的「巨魔工廠」，中國訓練的網軍對台灣社會各種議題與現象，能精準分析及出手，企圖以「爭議訊息」，對台進行「心理戰」、「輿論戰」與「網路戰」，日本關西機場的假消息就是最好例子。

國安系統發現，中國對台散布假消息有固定的操作模式，即鎖定兩岸關係、軍事國防、蔡政府政策推行等議題，由中媒「環球時報」、「今日海峽」、「台海網」等先行發動，其報導內容再經過網軍、五毛黨剪輯製作成影音，透過PTT、臉書、LINE、YouTube等社群媒體轉傳擴散。

「江湖百曉生」製作939部影片

據國安部門掌握，近期YouTube平台，出現許多簡體字影片對台放送，帳號「江湖百曉生」堪稱「頭號戰將」，有近3萬名網友訂閱，成立不到一年，卻已製作939部影片，顯示背後有組織；檢視其內容，多是來自「環球時報」，攻擊對象主要是蔡英文總統與美國總統川普。

國安人士解釋，「江湖百曉生」7月上傳的「中國統一就在當下」影片，點閱達41萬人次，「解放軍發動進攻，台灣同胞就可辦理身分證」影片也有超過10萬人次點閱，台灣部分臉書用戶，分享該網站造假影片，對台有難以估計的影響。

知情人士說，中國利用台灣的自由民主開放體制「放毒」，以「制度與成本的不對稱性」，散布假消息，擾亂人心，且在部分台媒、政黨、網路名人、電視名嘴等「台灣在地協力者」聯手下，效益擴大加倍，造成親痛仇快。