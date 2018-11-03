尷尬！吳敦義彰化站台致詞 現場「火花去」

2018-11-03 22:56

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣議員候選人謝典霖今（3日）成立競選總部，現場冠蓋雲集，包括國民黨國民黨主席吳敦義、副主席郝龍斌、前立法院長王金平也都前來站台，但現場發生小插曲，吳敦義致詞時，現場燈光全熄滅，吳致詞時，台下民眾竊竊私語「捺ㄟ火花去」，直到喊「謝典霖，凍蒜」，現場馬上燈火通明。

競選總部的人說，燈光剛好出問題，好在很快排除，吳敦義致完詞後，隨即離開。接下來，王金平、郝龍斌、韓國瑜致詞時都未再出狀況。

由於今天有韓國瑜到場，各電視新聞台的SNG車都到場，尷尬畫面，放送出去，電視機前的觀眾也覺得「很神奇，怎麼那麼剛好，黑掉吳敦義」。

吳敦義以黨主席身份授旗給尋求連任的謝典霖，隨後致詞時大力推廌彰化鄉親，王惠美有經驗有能力，謝典霖年輕有活力、有魅力、有實力，是彰化不可多得的好人才，才致詞不到2分鐘，現場燈光全熄滅，台下的支持者竊竊私語「捺ㄟ火花去…捺ㄟ抺光」。

即使全場燈光熄滅，吳敦義仍十分鎮定，繼續聲廝力竭地演講，在一旁的縣議員張雪如趕緊支援一根「強力光柱」，讓吳敦義不致「全部被黑掉」。

神奇的是，吳敦義喊出「謝典霖，凍蒜」，現場馬上綻放光明。

這個意外插曲，並不影響民眾的熱情，因為現場絕大部分的支持者都是來爭睹韓國瑜，當韓國瑜進場時，民眾太熱情，全部擠在一起，還有人在現場差點打起來。

相關影音