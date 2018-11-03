余天助選「讚聲」 涂醒哲：當選辦更大場的音樂會

余天（右）與涂醒哲（中）合唱「榕樹下」，涂的夫人鄭玉娟（左）跟著拍子一起唱。（記者丁偉杰攝）

2018-11-03 22:33

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕民進黨「台灣好生活中央助選團」團長余天今晚帶領向蛙、康弘等多位資深藝人來到嘉義市興嘉公園，為尋求連任的市長涂醒哲站台「讚聲」，余現場除演唱「回鄉的我」等歌曲，並與涂合唱「榕樹下」，台下掌聲不斷，余掌握現場氣氛與選民互動，喊出「讓涂連任成功，屆時涂再找我來辦一場更大場音樂會」，涂樂得允諾說，「余天是大咖，屆時要包大紅包」，現場響起凍蒜聲不斷。

余天說，他加入民進黨十幾年，都唱免錢的，連車錢也自己出，「為了台灣，我甘願！」；余話峰一轉說，他與涂醒哲昔日在立法院是同事，涂的個性依法行事，是個認真做事的市長，籲支持者一定要團結爭氣，不要讓人看衰，全力支持涂，讓涂順利連任。

涂醒哲今晚舉辦「台灣好生活資深藝人演唱暨社福演講會」，吸引不少選民到場力挺。涂說，嘉市在台灣逐步邁向高齡化社會的相關軟硬體建設，勇奪台灣高齡化政策暨產業發展協會日前舉辦「2018縣市高齡發展力評比」全國第1名，「醫師做市長」在照顧嘉市長輩上表現最突出，任內推動「醫院型整合性健康篩檢」等健康政策讓市民有感。

國民黨市長候選人黃敏惠今天參加「心手相連，守護老嘉」愛心公益園遊會時表示，她在市長任內全力推動高齡友善城市，當老小都照顧好了，年輕人才能安心就業，市政規劃環環相扣，未來要打造嘉市為幸福城市。

無黨市長候選人蕭淑麗今天為競選連任的市副議長郭明賓競選總部成立站台，蕭向選民訴求為建設活力新嘉義一起努力，也到安業里進行家戶拜票。