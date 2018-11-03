韓國瑜：南部人不要搞政治 溪州鄉長批「思維跟中國沒兩樣」

2018-11-03 22:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜今晚到彰化縣為同黨籍欲尋求連任的議長、縣議員謝典霖站台造勢，他再度強調，南部人就是要拚經濟，要賺錢，想搞政治的，全部上台北，「南部人跟人家搞什麼政治」。

謝典霖代表的謝家，在國民黨基層實力穩固，這裡也是現任北農總經理吳音寧的家鄉。

民進黨溪州鄉長黃盛祿對於韓國瑜「南部人不要搞政治，只拚經濟」的說法，不以為然，他說，韓國瑜的思維跟北韓、中國沒什麼兩樣，「人民不要有聲音」，政治全部我來管，我來管，經濟就一定好。

黃盛祿說，這種思維非常恐佈，台灣好不容易走出威權體制，韓國瑜卻懷念起以前的蔣經國、中國鄧小平，效法現在的習近平、金正恩，這種「植物人式的拚經濟」就是要人民乖乖聽話，不聽話「被消失」，然後國家資源盡入親信之中，貪污橫行，韓國瑜腦子裝的其實是「中國特色的社會主義」。

韓國瑜除了大力向選民推薦謝典霖和王惠美外，還痛批政府不知道人民要什麼，韓國瑜說，他就是一個「賣菜郎」，認真賣，讓北農賺錢，現因緣際會出來選市長，受大家的支持，如此而已，他不懂，民眾為什麼不再信任政府，其實人民要的很簡單，就是「安居樂業」。

韓國瑜說，人民要的就是能賺錢，經濟要搞好，就不要搞意識型態，你要政治，都去台北，你南部人，跟人家搞什麼政治，我們高雄人就是要拚我們的好生活。

韓國瑜用蛋黃、蛋白來形容彰化和高雄的關係，他說，高雄就是蛋黃，彰化就是蛋白，將來他當高雄市長，彰化縣由王惠美當縣長，議長由謝典霖來監督，以後「彰化蛋白區」的農產品都可以賣到「高雄蛋黃區」，大家一起來拚經濟、拚未來。