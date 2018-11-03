衝上花博晚會舞台 工傷協會抗議「正隆殺人、花博染紅」

2018-11-03 20:29

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中縣府於今天晚間舉辦花博晚會，現場戒備森嚴，不料，在總統蔡英文尚未抵達，市長林佳龍致詞之前，卻有工傷協會的研究員賀光卍，衝上舞台，拉起寫著「正隆殺人、花博染紅，請林佳龍市長關閉森隆活虎館，避免為殺人犯漂白」的白布條，林佳龍也給予回應說，「讓我們給他一些掌聲，也聽聽他的訴求」，不過，賀光卍立即被安全人員架開，並沒有機會講話。

賀光卍立即帶到晚會會場之外，情緒相當激動，強調這項抗議，早於上週六就計畫好，他沒有政黨色彩，只因所有管道都已受阻，才用這種方式表達對正隆公司的不滿。

他說，正隆公司是花博贊助廠商，其子公司山隆通運公司的貨車司機呂智偉，去年3月開車過勞死，得年僅39歲，他的遺孀子女，生活快要過不下去，瀕臨燒炭輕生的邊緣，山隆公司卻提供假的資料給台中市政府，之後，對遺孀不理不睬，甚至揚言「要告就去告」。

賀光卍說，上週六看新聞報導，正隆公司贊助花博，啟用廢紙製成的裝置藝術館「正隆森隆活虎館」，他與協會理事長都很生氣，遂構思於花博晚會抗議之舉，他的訴求是，市府應該關閉「正隆森隆活虎館」，不應該為此公司漂白，他強調，抗議之前，他們也曾告訴正隆（山隆），但對方仍舊不理會，可能是認為晚會場內戒備森嚴，他無法上台抗議。

上述抗議行動，也造成晚會的騷動，但台中市長林佳龍致詞僅短暫被打斷，當時總統蔡英文也尚未到場，警方只將他拉到會場外，並沒有進一步的措施。

對此，市府勞工局長黃荷婷表示，有關這位民眾的陳情，市府會協助進一步瞭解並查明，中央職安署已主動介入、啟動疑似過勞調查。