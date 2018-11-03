明知故犯？柯P才在公園造勢挨罰 又在公園力挺徐世勳

柯文哲在徐陣營人員的指導下，拿象徵「凍蒜」的冰凍蒜頭送徐世勳。（記者楊心慧攝）

2018-11-03 20:08

〔記者楊心慧／台北報導〕民國黨台北市議員候選人徐世勳今天（3日）下午在景勤一號公園舉辦競選總部成立大會，台北市長柯文哲現身力挺，但根據台北市相關自治條例規定，需在投票前10日才能在公園選舉造勢。未料，徐世勳以「音樂嘉年華」名目申借場地，實為選舉造勢，柯文哲也在台上說：「我以市長身分推薦他（徐）。」但柯P兩週前才因在公園辦選舉活動被罰，根本明知故犯。

民國黨議員徐世勳競選總部成立大會，除了柯文哲、柯爸柯承發、柯媽何瑞英、民國黨主席徐欣瑩到場，還有相當多的市府官員現身，包括副市長鄧家基、市府秘書長張哲揚、警察局長陳嘉昌、交通局長陳學台等人。

根據台北市相關自治條例規定，議員在選前10天才能在公園申請進行競選活動，柯文哲兩週前也因為在公園辦選舉活動被罰，當時他還說：「不切實際，要修法」事後遭到批評，才改口要遵守法律。

然而，柯文哲今天在台上說，「政治不需要太激情，一般競選總部造勢都是旗海飛揚、喊凍蒜，我覺得不需要，像徐世勳辦音樂會，這樣就很好」，接著還說：「我以市長身分推薦他（指徐）。」

柯P講完後，在徐陣營人員的指導下，拿象徵「凍蒜」的冰凍蒜頭送徐世勳，現場主持人更喊出「徐世勳、徐欣瑩、柯文哲凍蒜，祝福3位候選人都可以高票當選」，立刻打臉柯P不需喊凍蒜說法。

徐世勳「音樂嘉年華」選舉造勢意味濃厚，詢問徐當時以何名義申請？徐陣營回應，當初是以音樂嘉年華名義申請，整場活動主要以音樂嘉年華的形式舉辦。至於恐有違規疑慮，徐陣營說，大部分的人是以封路方式進行，但他們人數較多，對民眾影響更大，才會如此選擇。

台北市公園處則說，是不是選舉行為，需有民眾檢舉或巡邏人員舉發，並將事證交由選委會才能認定是否違法，若認定為選舉活動，就會沒收保證金。至於上次對柯文哲直接開罰，是因選舉車直接開入，明顯違法才會開罰。