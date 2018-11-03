徐欣瑩團隊控看板移花接木抹黑 署名者反批擅拆嗆提告

2018-11-03 19:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣長選舉波濤洶湧，民國黨縣長候選人徐欣瑩團隊今天發表聲明，痛斥有人將徐欣瑩及妙天禪師移花接木懸掛抹黑廣告，已緊急報警，指控署名者范振揆涉嫌意圖使人不當選；范振揆則回應這是言論自由，反指徐陣營擅自拆除看板，他準備提告。

包括台一線明新科技大學旁的路邊駁坎等處，昨天出現大型廣告看板，內容有妙天禪師與徐欣瑩打坐的照片，註明「妙天治腫瘤」等字眼；不過，廣告今天已拆下。

徐欣瑩陣營說，昨天新竹縣選舉史上出現最令人不堪的下流手段，明目張膽刊登移花接木的抹黑廣告，團隊已在昨天深夜向警方完成報案。徐欣瑩從政十多年來政績卓著，以往3次選舉都因為問政成績優良被強力推薦，投票結果上也看到民眾的肯定。但是有人卻不斷散佈不實的謠言，甚至刊登廣告攻擊，顯示對方不想比政見、政績，只想用一些貼標籤和抹黑形象奧步贏得選戰。

聲明稿強烈抨擊，這種奧步，台灣的選舉向下沈淪；不實宣傳廣告攻擊候選人，已經涉及選罷法第104條意圖使人不當選，團隊已委託律師進行後續的法律動作。團隊堅信用政見和政績來對決的選舉，才是符合縣民期待的端正選舉。

范振揆今天在臉書上反擊，言論自由是人類進步的象徵，大眾有知的權利。製作徐欣瑩「妙天黨治腫瘤與納骨塔詐欺案」的看板在重要路口，是提醒大眾，媒體戲稱民國黨是妙天黨，徐欣瑩自己說「打坐治腫瘤」都是媒體曾經報導，只是節錄新聞重點，何來違反選罷法之說？

范振揆並說，「納骨塔詐欺案」是徐欣瑩的師父妙天，在維基百科紀錄在案，妙天斂財也遭判決有罪確定。一切都是事實，何來造謠之說？徐欣瑩團隊未經同意，擅自拆除本人的看板，妨害他人行使權利，有違反強制罪之虞，他會提出告訴，端正選風。