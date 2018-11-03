「每次回高雄都能發現在進步」 他北漂10年PO文引熱議

高雄市長選情備受外界關注。圖為高雄八五大樓。（資料照）

2018-11-03 23:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長選情備受關注，國民黨高雄市長候選人韓國瑜選戰主打「北漂族」，日前更以一句「高雄又老又窮」引起網路論戰。對此，有個北漂10年的網友在PTT發文說，每次回高雄有感受到高雄在改變、進步，直呼「高雄沒有韓國瑜說得這麼糟」。

「我是北漂青年，我有話想說。」這名網友2日在PTT說，自己從2008年起北漂，這10年間經常回高雄，短則每週、長則1個半月，直言每次回來都有看到高雄進步，如文創特區增加了人文氣息、鐵路地下化今年第一階段開通，改善空氣品質又帶動觀光，產業轉型未來將增加至少2500個工作機會等，認為高雄並不是韓國瑜口中「又老又窮」。

他認為，經濟不好歸因於大環境，不僅僅有高雄需要面臨此問題，政府能做的就是改善就業環境、整合資源設立平台。該做的市府都有做，也需要民眾自己的努力，但轉型有一段陣痛期，希望透過時間讓大家理性思考

這名網友強調，「自己的城市要自己救。希望高雄的北漂青年大家都能回去投票！大家加油！高雄加油！」該文曝光後引起網友熱烈討論，讚同原PO觀點的人說，「高雄真的比20幾年前五輕還在的時候好很多」、「好多行業只有台北有，不用去質疑別人為什麼北漂」、「高雄好跟北上工作不衝突吧，全台灣高薪就台北新竹兩地而已，外地工作問題不只高雄」、「推一個 這文章很客觀」。

但持相反意見的網友則認為，「是啊！在台北喊高雄真好」、「我也北漂，但也漂回來了！希望你也可以」、「高雄有那麼好，就不要漂了，趕快回來享受」、「怎麼不回高雄工作」，文章引起網友正反討論。