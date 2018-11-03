盧秀燕再批台中經濟差 林佳龍陣營反批唱衰

2018-11-03 20:39

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨台中市長候選人盧秀燕今天參加溪南路一家廠商擴廠啟用儀式，受到熱烈歡迎，企業主甚至公開表態支持盧秀燕，她很感動。盧秀燕說，昨天晚上沙鹿場的說明會來了近萬人，都是自動自發來的農、漁民、水利會成員，顯示民心向背，這場選場會贏。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢說，今天是2018世界花卉博覽會的開幕日，這是台中的大喜事，很遺憾盧委員仍持續唱衰台中、扯台中後腿，希望盧秀燕饒了台中，一起慶祝台中喜事。

烏日溪南路生產乾溼分離的衛浴產品的「家地麗公司」今天舉行擴廠落成典禮，邀請國民黨市長候選人盧秀燕、立委顏寬恒、議長林士昌、市議員楊正中及大甲鎮瀾宮董事長顏清標出席。

家地麗公司董事長賴珈汶公開力挺盧秀燕，送上內裝有蒜頭的花生模型，祝福盧秀燕當選，讓盧秀燕好感動。

盧秀燕受訪時說，昨天沙鹿說明會是她的競選總幹事顏寬恒主辦，現場的農、漁民及水利會成員，有很多是自動自發而來，有近萬人參加，昨天的口號是「 翻轉」，會「轉成功」。

盧秀燕說，大家會站出來，是因為這兩年感受經濟差，農民補助少、老人健保取消，日子難過，農產品內外銷都不順利。

盧秀燕說，在林佳龍強力執政下，昨晚竟然有如此多的農、漁民、水利會成員，還有企業家，不畏打壓敢挺身而出，顯示民心相背，再也無法忍受台中經濟的退步。

盧秀燕說，本來以為只是說明會，不會來很多人，但力來了近萬人，顯示活動成功，也顯示這場選戰會贏。

林佳龍競選總部發言人林尚賢說，市長林佳龍上任後積極排除投資障礙，3年來累積招商投資超過9000億元，榮登全台第一。不僅如此，台中年輕人留鄉的意願變高，連外地人也想搬來台中，今年上半年失業率3.6％，已連續兩年半六都最低；且薪資成長率7.54％，也是六都第一。對於盧秀燕持續唱衰台中，深感遺憾，希望盧秀燕饒了台中，一起來慶祝台中喜事