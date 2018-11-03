親子博物館先暖身 蘇貞昌「玩趣總動員」趴好嗨

蘇貞昌看到「玩趣總動員－親子體驗Party」，吸引爆滿的人潮，更堅定當選要蓋親子體驗博物館的決心。（記者何玉華攝）

2018-11-03 18:31

〔記者何玉華／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌提出當選後將在板橋興建全台第一座親子體驗博物館，為了讓政見具象化讓民眾感受，競選辦公室規劃「玩趣總動員－親子體驗Party」，首場今天在板橋第一運動場前廣場登場，為小朋友準備的1000份闖關卡快速發完，許多家長帶著孩子排隊闖關，現場估計有3、4000人，反映熱烈；明天下午將移師中和四號公園，並於10日（週六）下午在三峽桃子腳國民中小學的風雨操場加開北大場。

活動從下午1點半開始，各攤位前陸續有家長帶著孩子排隊，蘇貞昌在下午4點抵達，一下車就不斷被要求合影，蘇貞昌問小朋友「好不好玩？」玩的臉紅撲撲、汗流浹背的小朋友熱情的回應「好玩」，蘇貞昌接著說，他以後要在板橋蓋一座親子體驗博物館，裡面可以吹冷氣，也不怕假日沒地方帶小朋友去，家長都說讚。

蘇貞昌說，看到爆滿的人潮，讓他更堅定當選後，要在板橋火車站旁邊蓋親子體驗博物館，裡面有虛擬實境、互動設計、科學的、趣味的，讓孩子從遊戲中學習；板橋車站旁剛好有塊閒置13年的土地，交通又好，「地放了13年，大概註定在等我來。」