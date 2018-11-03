KMT婦女營支持楊文科 批徐欣瑩善變不值託付

2018-11-03 18:38

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國民黨新竹縣黨部今天有一場婦女成長營，會中除號召支持打拚經濟、前瞻未來的縣長候選人楊文科，黨主席吳敦義夫人蔡令怡，批評對手徐欣瑩善變的性格；黨部主委陳見賢並直說兩年前總統大選民國黨是打擊國民黨的，泛藍軍要看清技倆，勿受矇騙。

對此，徐欣瑩競選總部反駁，用政黨來挑撥族群對立不是政治家的風範，而且離開國民黨不代表什麼，只要理念相近，還是可以並肩作戰。台北市長柯文哲曾經說過「比藍綠更重要的是黑白，比統獨更重要是是非。」徐欣瑩就是不忍心新竹縣再繼續陷入藍綠對立、政黨惡鬥，因此堅持跳脫對立、不分藍綠，照顧所有的縣民。

國民黨婦女成長營，由國民黨副秘書長鄭麗文主講「國際趨勢與台灣現況」，與蔡令怡、新竹縣婦女會理事長楊美琴等，號召支持楊文科。蔡令怡以徐欣瑩善變的性格，相較楊文科真誠、踏實、負責，婦女朋友很容易感受，楊才是值得信賴的人。

楊文科則就國際情勢，舉出大新竹區應發展的方向，包括規劃專區提供返台投資廠家適切落腳區位，爭取台大設立附屬中小學，完善大眾運輸路網與運量提升、智慧交通方案等，全力打造宜居、便利生活環境。

陳見賢、蔡令怡還批評，民國黨兩年前是總統大選打擊泛藍的對手，當時徐欣瑩與親民黨聯手，打擊國民黨朱立倫，這次選舉為了選票，又回頭說自己比國民黨還國民黨，要泛藍選票的手法，才是最會騙的人，呼籲選民要看清。