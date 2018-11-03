拚選戰！ 姚文智：參選時就要辭立委 但高層勸阻

2018-11-03 18:01

〔記者蔡亞樺／台北報導〕國民黨雲林縣長候選人張麗善、民進黨高雄市長候選人陳其邁，相繼宣布辭去立委，全心投入選舉。身為北市立委的民進黨台北市長候選人姚文智今日下午受訪表示，他參選時本來就要辭掉，但黨內高層多次勸阻，辭不辭立委一切尊重黨的決定。

姚文智下午3點半出席「skyline手牽手」活動，活動前接受訪問時被問到辭立委一事，姚文智說，他參選時就跟黨內交換過意見，當時參選要辭的，但黨內高層多次勸阻他，因為區域立委辭職要面臨改選問題，會讓選舉變得更複雜，加上立院事整個黨團運作，因此他態度配合黨。

姚文智強調，對他個人來說是沒有任何罣礙，任何時候可以準備辭立委，到目前為止他還沒接到黨任何的指示，他會尊重黨的決定。

至於柯文哲競選總幹事小野昨接受廣播節目訪問時，宣稱柯沒選上市長將會去台東行醫，沒有要選總統，但姚文智不客氣批評，小也能談什麼，柯文哲若不選總統直接說就好了，幹嘛在那邊指點江山，說誰打壞這盤棋。

姚文智表示，柯文哲不選總統會專心市政就直接說，但近4年來沒看到柯專心市政，市政成績不堪聞問，許多人都質疑柯選總統，卻派總幹事出面說要到台東行醫，小野說了就算是嗎？柯從來沒回答這個問題。

姚文智批評，柯在這段期間面對質疑，不管市政問題或個人道德、價值理念的問題，沒有一件事情回答，柯liar就是這樣，什麼事情都用迂迴轉折或瞞天過海、避重就輕的方式面對。