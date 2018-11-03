反地價稅暴漲 徐欣瑩團隊再批楊文科「做賊喊抓賊」

2018-11-03 17:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩競選團隊，今天再開記者會，抨擊對手國民黨候選人楊文科在地價稅暴漲、允許電子遊藝場申請等議題上，多次推翻過去擔任副縣長時的決策，甚至親自帶頭到縣府抗議，不敢承認「前科」，其推諉卸責、作秀騙選票的態度完全沒有縣長的格局。

楊文科競選總部對此發表聲明，強調楊文科在擔任副縣長期間主持地價評議委員會議時，會議中多次表達漲幅不宜太高，但地價評議委員會乃屬合議制，因此最終仍須尊重委員會的決議。同時也承諾，未來如果楊文科擔任下屆縣長，絕不調漲地價稅；也不會同意電子遊藝場增設。

徐欣瑩競選總部總幹事徐國振曾經先後擔任縣府六局處首長，他強烈質疑楊文科曾任副縣長，在代理縣長擔任地價評議委員會主席期間，會議裡如果無法協調一致、違背自己理念，大可以辭職不幹，展現政務官風骨，楊文科卻戀棧權位，如今變成候選人才跳出來反對「前科」，根本做賊喊抓賊演很大，這是作秀來誆騙選票的行為。

針對楊文科表示要求重開地價評議委員會還利於民，前新湖地政事務所主任羅世昆強調，地價稅完全是依公告現值來做，是依據平均地權條例內規定的法定程序，既然都程序都已經完成了，「就無法再全面撤銷，這部分內政部也有解釋函說明過。」要開會調整地價必須是區段地價有問題，或地政事務所送查估的結果出來才能調整，如今已經不可能更改，因此叫縣民不要繳或是緩繳都是騙選票。

另徐欣瑩競選辦公室發言人陳程振，暗批某候選人提出上任後10天內開地價評議委員會，且不只凍漲還要加碼調降，地價調整是有法定程序，不是兒戲，10天內開地價評議委員會並要求凍漲、調降根本天方夜壇，於法無據，年紀輕沒關係，但要用功做功課。

對此，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方團隊回應表示，徐欣瑩及其團隊恐怕不知道縣長的職權，就是能依法臨時召開地價評議委員會，程序沒有問題。「我們要解決問題，執行力、效率，以及有沒有心要替縣民做事才是關鍵。」