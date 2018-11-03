國民黨徐其萬競選服務處成立 鄭文燦站台贈好彩頭

2018-11-03 19:23

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市議員候選人徐其萬三菓競選服務處今天成立大會，桃園市長鄭文燦到場致詞，還致贈好彩頭，這是鄭文燦繼議長邱奕勝後，首位站台致詞的國民黨議員，大園區選情緊繃，鄭文燦此舉對選情影響有待觀察；鄭文燦則解釋，大園地區3位候選人同質性都很高，雖然3個都去致意，但只有民進黨的游吾和去主場。

鄭文燦說，三菓並非徐其萬主要競選總部，今天成立大會到場致意也是先和游吾和知會，無黨籍的許朝童則是在總部成立前到總部致意，對於3個候選人還是有親疏差別，不會影響游吾和選情。

鄭文燦雖然早上行程滿檔，南區競選總部也是上午成立，行政院長賴清德也到場力挺，在這樣的情況下鄭文燦還是抽出時間出席徐其萬三菓競選服務處成立大會，他推崇徐其萬在宇鴻焚化爐事件中堅守立場，並督促市府完成相關措施，而每個會期市政質詢，都很關心航空城的進度，是恪盡職守的好議員。

據悉，這次大園選區市議員選舉呈現徐其萬、游吾和、許朝童3搶2局面，其中，徐、游分別代表國、民兩黨，許朝童則是無黨籍，各界評估徐其萬選情相對穩定，而許朝童猛打市長牌，又獲得地方大老支持，對民進黨游吾和威脅甚大，也讓游吾和備感危機，游吾和特別強調「民進黨唯一提名、鄭文燦唯一推薦」，希望能保住綠營在大園席次。