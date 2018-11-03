宜縣府推ODF文書系統惹怨 縣府：落實資訊平權

2018-11-03 19:31

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府於縣內各公家機關力推ODF（開放文件格式）文書軟體，禁止公家電腦使用及安裝商業文書軟體，基層公務員對此怨言不斷，認為全國公家機關只有宜蘭縣使用ODF，與外單位資料往返因文件格式不同造成不便，影響辦公效率，政策應有更多彈性；縣府回應，使用ODF是配合中央政策，落實資訊平權，盼公務員配合。

行政院於2015年推動相容性高、適用於各種作業系統及有利於長久保存之開放性檔案格式，也就是ODF，便利民眾下網下載政府資訊，或政府機關間、政府與企業間的資料交換；宜蘭縣政府基於資訊資源平權化的理念，並衡量府內所使用商業文書編輯軟體版本過舊，遭微軟停止支援，考量購買新版商用文書軟體，還需編列約5000萬元預算，於是開始配合中央政策推行ODF。

加上為了節省開銷，讓府內減債順利，縣府於2015年年底，縣府官網供民眾下載之可編輯式附件，全面提供ODF檔案格式。於2016年7月起要求所有府內經由公文系統發文的可編輯式附件，非ODF檔案比率需降為0％，即不再採用特定商用文書軟體格式。

這卻引發不少公務員反彈，陳姓公務員抱怨，全國只有宜蘭縣政府規定只能使用ODF，但其他縣市公家機關仍可使用商業文書軟體，如果要與府外單位傳輸資料，格式常常不相容，非常不便，而且ODF介面陽春，文書編輯功能少，使用上相當不習慣，嚴重影響辦公效率與品質，他建議，推行ODF不是不好，但縣府政策應該有更多彈性，不該硬性規定只能使用單一文書軟體，影響辦公效率。

宜蘭縣政府計劃處指出，大力推行ODF，是因為這樣的政策是對的事情，且對民眾有利，因為這樣的軟體，即便是偏鄉或較為弱勢的民眾，都可以使用，作為公務人員，本就應該以民眾最大利益為考量，現階段沒有暫停這項政策的計畫。

至於公務人員抱怨ODF難用的部分，計劃處強調，每年會妥託自由軟體協會，在縣府、巨匠電腦或宜蘭大學的電腦教室辦理相關的培訓課程，1年約138場，歡迎公務員報名參與，至於與外單位傳輸檔案不相容的部分，計劃處已針對此問題進行系統優化，現在已趨穩定。