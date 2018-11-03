蘇貞昌「破例」為無黨籍議員候選人站台 原因是...

無黨籍的新北市議員候選人施嘉榮今下午舉辦新莊區丹鳳後援會成立大會，民進黨新北市長候選人蘇貞昌到場站台。（記者葉冠妤攝）

2018-11-03 17:30

〔記者葉冠妤／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天下午「破例」為無黨籍的新北市議員候選人施嘉榮站台，蘇貞昌說，施家在新莊在地奉獻多年，他自己從當年競選立委、兩屆台北縣長，都得到施家家族的支持，基於人情義理，他一定要來力挺。

蘇貞昌受訪時說，施嘉榮的爸爸施明進是新莊後港里里長，從他擔任台北縣長時期就當里長至今，施家一家人充滿熱誠，熟悉地方事務，施嘉榮多年來更積極投入義消工作，若施嘉榮順利進到新北市議會，等於他多得到力量，呼籲大家支持好人才，才有好將來。

蘇貞昌上台時，數度高舉施嘉榮的手，表達力挺，致詞時也表明，政黨有政黨的規矩，他做為民進黨的市長候選人，就須替同黨議員人助選，母雞帶小雞，是他的責任，但依照黨的規定，民進黨的人不能替非民進黨籍的候選人站台，若違反黨紀，恐面臨開除黨籍。

蘇貞昌接著解釋，雖然民進黨規定黨員不可替非黨提名的候選人助選，但民進黨也看重人情，單憑黨的力量，還沒辦法當選市長，而是需要各方支持，所以市長候選人只要看到好人才，就算此人不是黨提名的候選人，但只要理念相近，就可以幫忙站台，「所以今天蘇貞昌來，我不怕民進黨開除，民進黨也不會開除我。」

蘇貞昌說，他為無黨的施嘉榮站台，不是出於責任，是基於他個人的感情與決定，因為他認識施家三代人，從他選立委、選縣長，施家家族都支持他，今天施嘉榮參選議員，不用黨的許可，他在人情義理上，也一定要來支持。