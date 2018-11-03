密集來彰化因選情緊張？小英神回7個字

關帝廟重修入火安座，蔡英文總統（左2）巡禮文昌殿時，彰化市長邱建富（右2）為她解說神像修復過程。（記者湯世名攝）

2018-11-03 16:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化選情緊張？創下國內古蹟重修效率超高紀錄的彰化市縣定古蹟關帝廟，已圓滿完成入火安座暨祈安三獻福醮大典，正式浴火重生！總統蔡英文今天為其致贈的《義烈昭垂》匾額主持揭匾儀式，她在媒體詢問這麼密集來彰化是否選情緊張時，輕鬆回答：「彰化選情，穩穩的。」現場響起熱烈掌聲。

蔡英文由彰化縣長魏明谷、彰化市長邱建富陪同抵達關帝廟時，受到爆滿民眾熱情歡迎，她並與來賓一起為其致贈的《義烈昭垂》匾額主持揭匾儀式，旋即在重修完成的關帝廟內巡禮，抵達煥然一新的後殿文昌殿時，邱建富特別介紹說，一般古蹟從毀損到動工重修，平均需費時2年半，但關帝廟從去年2月大火到8月動工僅間隔半年；重修工程今年10月即竣工，又較原定施工期程提早半年完工，雙雙創下罕見紀錄，令蔡英文頻頻點頭豎大拇指，稱讚彰化市公所，重修古蹟工程展現超高的行政效率，值得作為其他政府機關的借鏡。

蔡英文致詞表示，4年前魏明谷在選縣長時，沒有人看好他，只有民進黨看好他，因為他是很拚命、很會做事的人，絕對是個好縣長，這幾年來，中央執政與彰化縣府緊密合作，讓彰化有很多改變，讓彰化在台灣是最繁榮最有歷史的地方。

她說，彰化外海是世界上風電最好的風場，全世界都來這裡投資，創造就業機會，年輕人也都回來；彰化有風電也有光電，她每次來這裡，回去照鏡子臉都黑一圈，因為這裡很熱，所以要做光電，這也是縣長魏明谷所說的「風光大縣」。蔡英文同時也期許魏明谷，讓彰化縣成為帶動台灣「綠能產業」的領頭羊！

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