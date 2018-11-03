穩當選？ 中市東南區議員邱素貞哽咽反駁傳言

2018-11-03 16:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕競選連任的中市民進黨籍11選區（東區、南區）議員邱素貞，於今天成立她與市長林佳龍的南區樹仔腳後援會，市長之妻廖婉如致贈吉祥物「大蒜」，預祝邱素貞順利「凍蒜」，邱素貞一度哽咽，希望選民不要輕信她「得票高，一定當選」的不實耳語，「我們沒有分票的本錢」、「票不能分」，不要讓她成為遺珠之憾。

競選連任第四屆的邱素貞分析說，4年前這屆議員選舉，東區與南區的國民黨得票數是5萬6702多票，民進黨是4萬7899多票，分別是54％與46％，民進黨少了將近1萬票，「拜託大家要支持最認真最肯做事情的素貞」。

邱素貞進一步打政績牌，她說，爭取敬老愛心卡擴充使用搭乘計程車、打通學府路、爭取文小66新設國小及非營利幼兒園、力促忠孝路觀光夜市攤販集中區管委會成立，也要求頂橋仔新公地重新打造為城市光廊，以及爭取信義國小籃球場整建經費等，交出漂亮成績單。

她話鋒一轉說，「拜託大家，票不能分，票如果分下去，邱素貞是當選尾或落選頭」，票留南區，要把票投出來，她打拚用政績給大家看，希望能繼續為選民服務，邱素貞說，她的選情已出現危機，「亮紅燈」，她拜託選民當她的分身，除了反駁「穩當選」的不實耳語外，也希望選民幫忙拉票，堅定固票，確保民進黨於東區、南區提名唯一女性過關，不要讓她成為遺珠之憾。

包括立委黃國書、何欣純、台灣中社前社長林恆立醫師、林佳龍南區後援會總召林慶芳等人都到場加油打氣，肯定邱素貞認真服務，爭取建設，表現傑出，值得支持與支持。