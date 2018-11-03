段宜康列5「政見」狂酸韓國瑜 網友加碼：屁股有長毛嗎？

韓國瑜因提出「太平島挖石油」、「建愛情摩天輪」等政見，引來熱烈討論。（資料照）

2018-11-03 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜因提出「太平島挖石油」、「10年後高雄人口500萬」、「建愛情摩天輪」等政見，引來熱烈討論。民進黨立委段宜康今天就發文，列出5項大酸韓國瑜的「政見」。

段宜康今天在臉書發文，他幽默表示他本來準備要選這屆高雄市長，但忘了帶證件，沒登記成。他隨後列出5項超酸的政見，第一項是「八八計劃」，要讓高雄8年後人口衝到888萬8888，總共8個8。他還表示為達到目的，絕對不准在高雄市販售保險套。

第二項則是邀請聯合國總部搬到旗津太平島，段宜康表示要在太平島興建87層摩天大樓，除了容納聯合國總部、各國大使住所，還會有一家展現各國文化特色的賭場，而且摩天樓上還要有摩天輪。至於太平島與高雄的通勤怎麼辦，他表示一條1600公里海底隧道就解決了。

段宜康第三項政見是在愛河推廣「透明愛情潛水艇」，段表示他當選後，愛河就不會又老又臭，而大家很快還可在愛河裡看到海豚、龍王鯛與七彩珊瑚礁，「市民都來排隊在水底風情中做愛做的事啦！」

段宜康隨後也提到第四項政見，就是大批中國客前來，他表示當選後中客團肯定蜂湧而至「13億同胞輪流來，一天至少也有個40、50萬人。」而且為了怕中客都去海音中心借廁所，段表示會在高雄市每個路口設置附有衛生紙自動販賣機（但絕對禁止賣保險套）。

段宜康第五項政見則大酸韓國瑜禁止意識形態遊行言論，他表示會鼓勵大家多多陳抗，而且要讓大家在「民主廣場」遊行，「民主廣場」將設在旗津的東沙群島。而且上述1600公里「太平海底隧道」的444公里處還會有「民主廣場交流道」，方便群眾與媒體前往。

段宜康在講完政見後又大酸韓國瑜的礦泉水說，表示他連一瓶礦泉水都沒帶，只靠老丈人、老婆、舅子輪流當議員，並向台糖租地開個收費低廉的寒酸學校，「這樣說來，我也是被國營包租公剝削的弱勢承租戶。」

許多網友看到段宜康的「政見」後都笑翻，「這比韓導更有遠見，不推不行。」、「韓粉要被段圈粉了嗎XD」、「有笑有推。」還有網友幽默留言，「最重要的...屁股有長毛嗎？」