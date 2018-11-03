選戰倒數 竹市長3候選人抓緊時間掃街拜票

2018-11-03 16:19

〔記者王駿杰／新竹報導〕選戰倒數，新竹市長林智堅今天啟動首場車隊掃街，瞄準最大選區東區、北區，也經南區，在民進黨立院黨團總召柯建銘及競選總幹事鄭宏輝陪同下，率領幸福特攻隊12位議員候選人快閃竹市重要路口，維持一貫快樂選舉的團結戰基調，到第一線與民眾互動打招呼。

今天下午秋高氣爽，林智堅掃街車隊從演藝路競選總部出發，行經北大路、西大路、中華路二段、忠孝路、光復路二段等重要路口，終點站抵達新竹公園花市，全長9.2公里，範圍涵蓋東區、北區，及部分南區，在選戰關鍵倒數時刻不放棄與民互動的機會。

無黨籍市長候選人謝文進今天也抓緊時間，一早在蔬菜公會理事長陳聰明與青果公會理事長施德勝與總部人員陪同下，到果菜市場掃街拜票，受到攤商與民眾熱烈歡迎。之後更陸續到大鵬新城、士林里辦理問政說明會，謝文進重申，現任市長林智堅施政嚴重偏離主軸，只喜歡花大錢辦活動、翻修公園，不把民眾的納稅錢當一回事，唯有謝文進當選市長，才能讓新竹市更進步繁榮。

藍營候選人許明財除了持續針對弱項補強，深走基層掃街外，今天一早也參加市黨部舉辦的「好物市集」，另將重點放在明天新竹縣政府前廣場舉辦的「桃竹竹苗」4縣市候選人集體造勢，預計安排連戰、吳伯雄、馬英九、洪秀柱、朱立倫、吳敦義等6位前後任主席合體，透過電視實況轉播的方式，把選情拉抬起來。