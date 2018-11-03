幫鄭文燦催票 賴清德：他好用耐操又實用

2018-11-03 14:42

［記者許倬勛／桃園報導］民進黨桃園市長候選人鄭文燦今天舉辦南區競選總部成立大會，行政院長賴清德到場為鄭文燦造勢，賴清德讚鄭文燦認真打拚、1天當3天用，「好用耐操又實用」，呼籲市民朋友票投5號鄭文燦，讓桃園起飛、邁向高峰。

賴清德說，鄭文燦被譽為五星級市長實至名歸，除努力做事還很會解決問題，2016年成功舉辦台灣燈會，隔年又讓桃園機場捷運通車，解決延宕20多年問題，更難能可貴的是推動鐵路地下化及化解航空城議題，此案已送到行政院審查，預計2020年就可執行區段徵收，這些改變市民有目共睹，呼籲支持者用手中的票讓鄭文燦連任。

賴清德細數鄭文燦的政績，照顧老壯青幼、各個族群，活動中心、親子館、公托中心、社會住宅等，交通建設三心六線串連桃園、中壢、桃園航空城，他說，前瞻基礎建設跟中央政府總預算，未來投注到桃園的高達2千3百多億，桃園正在轉型，是全台進步最快的城市。

賴清德說，在鄭文燦往前衝的同時，還能將本來負債260億，減為180億。

鄭文燦感謝市府團隊的努力，因為有堅強的後盾才能寫下全台成長最快的紀錄，不論北漂、南漂，都漂到桃園；鄭文燦說，拚經濟顧建設，一定要做好做滿做連任，讓他把這張選票變得「物超所值」。

民進黨立委趙正宇、鄭寶清、鄭運鵬、陳賴素美、蔣絜安及黨籍議員、議員候選人都出席成立大會，鄭文燦陣營估計現場有上萬名支持者。