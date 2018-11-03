學者PO文「虛假訊息與高雄不保」 稱成大電郵信箱也遭詐團攻擊

2018-11-03 13:56

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學教授李忠憲今（3）日在臉書PO文「虛假訊息與高雄不保」，提到有位曾在科技行政機關高層服務的朋友傳來訊息「看來高雄不保、天佑高雄、天佑台灣」，韓國瑜的聲勢已經高漲到令人感到可怕的地步。

李忠憲認為，這樣的聲勢，當然是因為有不知道從何而來成千上萬的活躍網路積極支持者，不管這些訊息是真是假，或是有什麼明顯的邏輯破綻，甚至挑戰原有的道德界限、威權時代限制遊行言論都無礙於在網路上傳播，反動語言在現代各種社群網路上推崇流傳。

李忠憲表示，「我不知道高雄保不保，結果也要投票之後才知道 」，但是這種網路虛假訊息和詐騙，已經是日常生活一部分，最近很多公司包括成大的電子郵件信箱用戶受到猛烈的詐騙集團攻擊，每個人都常常收到一封信，信上告訴你電子郵件信箱的帳號密碼早就被破解，所有通聯信件的內容全部都被掌握，如果使用者不匯多少比特幣到某某帳戶，使用者有的沒有怕人知道的事情將會被公開，所有的資料會被加密再也無法取得。

李忠憲表示，這樣的攻擊手法和威脅恐嚇的信件並不罕見，「但是史上第一次」，他最近收到的恐嚇信件內容都是用「德文」撰寫。通常這種攻擊成功的機率大概是一個百分比之內，因為被攻擊者要做的事情太複雜，如果是簡單的騙人點撃連結會超過10個百分比。

李忠憲表示，這些攻擊都只是來自某個詐騙集團，如果攻擊來自某個國家，攻擊的形式是虛假訊息，當傳送的來源是從自己認識的朋友轉送而來，攻擊成功的機率應該很高，更不用說這是一種一直重複的攻擊。