周錫瑋雲林助選 陪張麗善車隊掃街

2018-11-03 15:12

［記者黃淑莉／雲林報導］前台北縣長周錫瑋今天到雲林為雲林縣長候選人張麗善助選，2人一起搭上吉普車在虎尾鎮內掃街拜票，周錫瑋大力推薦張麗善能讓雲林改善，她做縣長雲林絕對不一樣。

張麗善昨天辭去不分區立委回到雲林後馬不停蹄拜票，晚上參加崙背後援會成立大會，隨後又與連勝文到虎尾夜市拜票，今天與周錫瑋車隊掃街。

周錫瑋指出，這段時間他在各地幫國民黨的候選人拜票，最大的感受就是南部不只天氣比北部熱，連選情也比北部熱很多，他話鋒一轉說，張麗善辭去立委後無退路的方式來幫雲林打拚，相信她會是最好的雲林縣長。