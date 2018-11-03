挨批「違章建築」 黨產會：在幫國民黨擺脫「歷史幽靈」糾纏

2018-11-03 14:32

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨主席吳敦義昨（2）日至澎湖為黨籍縣長候選人站台時痛批，不當黨產處理委員會自己本身就是「不當組織」，是行政院設置的「違章建築」；對此，黨產會委員今日受訪強調，黨產會是在幫其擺脫不當黨產「歷史幽靈」的糾纏，國民黨才是最大受益者。

吳敦義昨日提及，行政院設置了「不當黨產處理委員會」，也是一個違章建築，如果民進黨政府認為是不當黨產，應該到法院由法官依法審理；事實上，不當黨產處理委員會自己本身就是「不當組織」。

黨產會委員反駁表示，不當黨產條例是立法院於2016年8月經由多數民意所制定通過，黨產會是依法設立的行政院三級獨立機關，職司於威權統治時期政黨不當取得財產的清查與追討，合法合憲。

委員強調，該條例乃在實踐前國民黨主席馬英九「黨產歸零」宣示，亦協助國民黨掙脫黨產「歷史幽靈」的糾纏，國民黨應是這個民主改革的最大受益者才是。

委員指出，國民黨應勇敢面對其應負的歷史責任，在既定的道路上繼續協助黨產會，達成「還財與國」、「還財於民」的使命，而非一昧非理性的的謾罵對抗，無助問題解決。

另外，在法律上，黨產會迄今所作成的各種認定與追徵行政處分，不服的當事人大抵都踴躍地提出救濟，將案件帶到行政法院由法官審理。請吳敦義主席與委任律師查證後再發言為妥，以免傳遞不正確的法律常識，誤導社會大眾。

此外，前總統馬英九前（1）日出席2018遠見高峰會也批，民進黨通過的不當黨產處理條例規定，所有政黨財產都要證明是合法取得，否則就會被凍結、拍賣；馬認為，這在全世界國家都是不被允許的，因為黨產會不是法院，不能違憲而剝奪人民的財產權。

針對馬的說法，黨產會委員反駁說，依黨產條例第4、5條規定，適用政黨為解嚴前成立的10個政黨，而非馬所說的「所有政黨」。至於所清查的財產範圍，並不包括黨費、政治獻金、競選經費之捐贈、競選費用補助金及其孳息等這些政黨正當收入。

委員談及，馬主席所稱「所有政黨財產都要證明是合法取得，否則就會被凍結、拍賣」云云，完全悖離事實，馬身為哈佛法學博士，又曾擔任法務部長，應深諳掌握正確法令乃學習法律的基礎。如此顯然錯誤發言，居然發生在11月1日的「2018第16屆華人領袖遠見高峰會」的開幕演講裡，令人遺憾。