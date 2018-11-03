公投辯論》藍批深澳「髮夾彎」 問停建後方案卻無言以對

2018-11-03 14:39

〔記者黃佩君／台北報導〕今公投舉行電視辯論，國民黨立委林德福指出深澳電廠停建是「髮夾彎」，曾文生也強調此案目前已經正式宣布停建、重啟並不容易，也直問「在野黨過去有怎樣子反對過嗎？」而對曾文生提問，林德福未作任何回答，僅尷尬三問「民眾心聲你有聽見嗎？」12分鐘的辯論，僅55秒就說不出話來。

今公投針對第8案：您是否同意確立「停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）」之能源政策？進行電視辯論。雖目前行政院已宣布深澳電廠停建，但林德福表示蔡政府「髮夾彎」，選在九合一大選前喊停，「恐怕今天說停建，明天可能又續建」。

反方曾文生則表示，他強調，深澳電廠不是憑空、蔡總統上任以後才開始做的環評，而是歷經非常多任行政院長、歷經了不同的政黨執政，且一直就是台電的一個電源開發計畫，但因為今年要選舉，他變成在野黨重要的選舉訴求。

他也強調深澳電廠行政院已經正式宣布停建，環保署也已經撤銷環評，如果要問會不會重啟，並不是容易的事，民眾都很清楚。他強調，林德福一直提出深澳電廠是政策轉彎，但政策環境經常如此，任何政黨無論是執政或是在野，都會面對政策轉彎。

曾文生也說，能源政策需要的是社會大眾的共識，如果民眾有很大反對，而深澳電廠有其他的替代電力可以替代，政府順應民眾的需求改變了政策。

他說，在野黨要批評是髮夾彎也好、批評政策變化非常快也好，這些都會是在決定深澳電廠停建前就知道會被批評的事，但政府依然決定在有替代方案的情況下，把深澳電廠停建。

他也質問，深澳電廠已經停建，但他想了解在正方的提案之下、深澳停建之後，未來台灣的電廠的分布，以及發展會是什麼？

而對曾文生提問，林德福未作任何回答，僅尷尬三問「民眾心聲你有聽見嗎？」，12分鐘的辯論，僅55秒就說不出話來。