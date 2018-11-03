朱立倫抵澎助選賴峰偉 搶攻婦女票源

2018-11-03 14:03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕新北市長朱立倫今日跨海抵澎，為國民黨提名五合一候選人助選，積極搶攻婦女票源，先後現身蘭馨交流協會、馬公市婦女會會員大會，呼籲民眾集中選票，支持國民黨縣長候選人賴峰偉、市長候選人葉竹林及黨籍各級民代候選人等。

澎湖今年百里侯之爭，創下澎湖地方自治史上候選人最多紀錄，除藍綠戰將外，還有5名無黨籍參選人，其中包括國民黨前澎湖縣黨部主委鄭清發、與國民黨高層關係良好的陳大松等人，因此藍營票源分散，成為賴峰偉陣營最大隱憂，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫相繼抵澎，希望凝聚藍軍支持者力量。

朱立倫首站先前往馬公北辰市場掃街拜票，由於北辰市場為澎湖最大的傳統市場，每逢選舉成為兵家必爭之地，朱在賴峰偉、副議長陳雙全及議員候選人呂光宇、馬公市代表候選人許國政、蕭元華等人陪同下掃街拜票，所到之處受到支持者熱烈歡迎，爭相合影留念，鋒頭蓋過前一日抵澎的吳敦義。

掃街過程中，也巧遇賴峰偉高齡母親坐著輪椅逛市場，高舉大拇指為愛子加油，隨後朱馬不停蹄參加馬公市黨員聯誼會、蘭馨交流協會及馬公市婦女會會員大會，穩固藍軍基本盤，並搶攻婦女票源，馬公市長葉竹林、議長劉陳昭玲及無黨團結聯盟主席林炳坤，也在馬公婦女會場合體造勢，而議員候選人呂光宇，曾是朱立倫擔任桃園縣長時出任人事處長職務，老長官與昔日部屬相見歡。