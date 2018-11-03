陳其邁質疑政策反覆 韓國瑜避答：願意擁抱他

陳其邁參加市議員陳信瑜競選總部成立大會，他高呼肯定高雄價值！質疑對手政策說法反覆，受到支持者的歡呼。（記者黃良傑攝）

2018-11-03 13:44

〔記者黃良傑、黃旭磊／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁今強調，這次選舉，是選認不認同高市的價值，包括民主自由、美麗幸福等價值，他也引用對手韓國瑜常說的話「秃子跟著月亮走」，加上「月亮初一、十五不一樣」，質疑韓對政策的說法反覆。

陳其邁今於市議員陳信瑜的競選總部表示，包括招商陪睡、摩鐵摩天輪、母語等政策，韓的講法一變再變，哪一個才是韓心裡的想法，盼誠實面對民眾疑問、講清楚，而最好方法就是參與辯論，但時間從11月5日到8日，也一變再變，呼籲選舉應謙虛面對選民質疑。

韓國瑜、陳其邁今天先後參加高雄市嘉義同鄉會第12屆會員大會，韓在陳其邁離開後抵達，被媒體追問「陳其邁說你說高雄老窮，又說年輕有錢」，對此韓國瑜答覆，認識多年，不相信陳其邁會講這種話，要打造高雄年輕、活力、全台最棒，市民需要陽光、歡樂及乾淨選舉，如果陳不介意，甚至願意當面擁抱他。

陳其邁強調自己政策和韓國瑜截然不同，對高雄市的價值觀也不同，他主張發展亞洲新灣區，打造台南、高雄科技走廊，韓的經濟主張是太平島挖石油、旗津開設（免稅）賭場；他說，韓主張母語在家學，不要浪費在校時間，我認為雙語教學外，母語在學校還要受重視。

陳其邁強調自己對城市發展、百分之百言論自由，以及集會遊行的主張，都和韓截然不同，他話鋒一轉，指國民黨提名的韓國瑜，過去站在威權的一邊，是反民主反改革，自己則長期投入學運，致力廢除刑法一百條，信仰和看法都與對手截然不同，高雄是偉大城市，他相信這場選舉是選民表達對城市發展策略，以及對高雄價值的選擇。

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