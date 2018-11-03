縣市區支持度不同 廖婉如稱夫助弱勢「縣區也是台中人」

2018-11-03 13:48

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市11選區競選連任的民進黨籍市議員候選人邱素貞，今天成立台中市長林佳龍與她的南區樹仔腳後援會，林佳龍之妻廖婉如到場致詞時說，市區（縣市合併前的原中市）、縣區（原台中縣）對林佳龍的支持度不同，市區比較危險，縣區比較高，她認為這是林佳龍一向幫助弱勢，市區在以前有較高的資源，因此，林佳龍資源分配，確實縣區多一點，「縣區也是台中人」，藉此平衡市縣區的差異，這也就是免費公車從8公里延長到10公里等政策推行的動機，更是林佳龍第一任應該做的事情，台中正在進步。

身材嬌小的廖婉如，進入會場時，受到支持者的歡迎，她也逐一彎腰鞠躬拉票，她並推崇邱素貞，是很「古意」的議員，邱素貞及其擔任國光里長的丈夫陳仁榮，在林佳龍參選市長時熱心相助，她一定要為邱素貞站台，向選民推薦這位優質的議員。

廖婉如致詞時說，她剛從清水區站台，發現清水選民相當熱情，她發現市區與縣區選民，對林佳龍支持度不同，市區比較危險，縣區比較熱烈，主因是林佳龍行事一向幫助弱勢，資源分配給縣區多一點，藉此平衡縣區與市區的發展。

她強調，基於上述理念，林佳龍幫縣區沒有自來水的住戶，安裝自來水，讓公車路線能延伸進入到大安區，公車免費8公里延長為10公里，讓縣區偏僻一點的居民受惠等，不過，林佳龍對市區也相當重視，包括路平專案、綠川與柳川整治、市區再生，火車站的規劃，這些都是林佳龍第一任應該做的事情，台中也正在進步中。

她強調，至於今天開幕的花博，不但能讓台灣在國際中曝光，也是行銷宣傳台中市的契機，台灣不只是台北，還有一個好地方，就是台中市。