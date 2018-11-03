蘇貞昌諷「神探不會刑求」 侯友宜、李昌鈺同聲「證據辦案」

2018-11-03 12:39

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長候選人侯友宜今（3）日與刑事鑑識專家李昌鈺有一場「世紀神探會」，而民進黨新北市長候選人蘇貞昌早上掃街受訪時則提到「神探不會刑求」，對此，侯友宜表示，「證據到哪，案子就辦到哪｣，李昌鈺聞言也強調「讓證據說話」。

李昌鈺說，時代在變遷，歷史也在變遷，不能把歷史的過去當作今天，在60年代以前，全世界都是刑訊，台灣這幾年因為物證科學的發展，才能改得這麼好。

李昌鈺這次從美國回來，在台灣停留時間不到4天，他說，因為11月24日投票日是感恩節，在美國已經安排活動，因此提前趕回來，希望給學弟侯友宜、小老弟市議員候選人林國春支持。

李昌鈺說，侯友宜給他最深刻的印象是，每當他回國時，剛在台北市當隊長的侯友宜，每天晚上拿著案件的卷宗到旅館門口等他；聽他演講，都坐在第一排記筆記。侯友宜最大的貢獻是在警察局長、署長、警大校長任內，想盡辦法給經費送人才到美國深造，台灣才有今天的鑑識科學成績。

侯友宜則說，李昌鈺是他證據辦案的啟蒙老師，尤其鑑識科學是隨著時代潮流不斷變化、進步，因此在李昌鈺的協助下成立DNA實驗室，他也記取老師的期待，在刑事局時，蓋了刑事科技實驗大樓，成立刑事鑑識中心，成為全台灣最重要的鑑識指標中心、教育中心；回到警察大學擔任校長，爭取經費興建符合國際標準的刑事科學研發實驗室，對老師非常感念。