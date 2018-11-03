秀下限！網傳揪花博晚會鬧場 退警總會滅火：發起人不參與了

2018-11-03 12:34

〔記者張瑞楨／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會於今天（3日）開幕，晚間於水湳經貿園區舉辦開幕晚會，總統蔡英文將到會場，昨天卻有人散發動員國民黨台中市長候選人盧秀燕支持者，或是軍公教警消人員，到花博開幕晚會抗議鬧場的電子傳單，盧秀燕總部昨夜發聲明指控，這是有心人士栽贓嫁禍的「奧步」。對此，退警協會總會理事長耿繼文今天發文指出，動員的電子傳單，是「陳姓朋友用個人名義，在退警總會臉書發動」，「是他個人號召，退警總會並不知情」，與當事人熱線溝通後，他們（發起人）不參與了。

昨天下午有人透過退警總會等臉書專頁等管道，發佈兩封動員的電子傳單，其一是「替盧秀燕加油！為台中市長候選人盧秀燕造勢」，其二則是是動員軍公教警消，到場「賞鶯（指蔡英文）賞花」，網友鄉民對此反應頗為負面，認為這是趁機「鬧場」、「秀下限」、「負面拉票最佳示範」、「豬隊友」、「太噁了，破壞世大運不夠，還要破壞花博」。

盧秀燕總部昨天夜間發表聲明，指控上述動員，是有人故意假冒盧秀燕之名，號召反對蔡英文的激進人士，鼓動他們在花博開幕晚會的現場抗議，想製造如同「世大運鬧場事件」的翻版，藉此栽贓嫁禍給盧秀燕，盧秀燕陣營強調「非常惡劣！」「果然奧步還是出現了！」

對於上述爭議，耿繼文指出，這是陳姓朋友用個人名義號召，退警總會並不知情，基於選情緊繃，以及不給民進黨攻擊機會，「請大家冷靜處理，莫節外生枝」，此次自發的行為與總會無關，經與當事人熱線溝通後，他們不參與了，特予說明。