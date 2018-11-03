林右昌酸藍營議員都不支持 謝立功：我代表37萬市民

2018-11-03 12:12

〔記者林欣漢／基隆報導〕國民黨基隆市長候選人謝立功競選辦公室，昨天質疑基隆市長林右昌上任後廢止市長與民有約、市長室很難進等問題，反而被林右昌回嗆不用功，比國民黨市議員在議會的質詢內容還差，難怪連同黨議員都不挺他。謝立功今天與多名藍營議員一同出席活動，藍營議員異口同聲說，謝立功就像自己的兄弟一樣，絕對力挺到底。謝立功也說：「我是代表37萬多名市民在問你（指林右昌）。」

謝立功說，每星期一次的市長與民有約，是直接與民眾互動的最好模式，因為很多民眾打電話講不清楚，也不會寫email，很多事情協調也不是單一局處，而是涉及好幾個單位，林右昌上任後連這個最基本的與民互動模式都取消，「是不是不敢面對民眾？」

謝立功說，很多民眾要找林右昌都找不到，像前議員王翔鐘的媳婦是現任議員楊秀玉，但連王翔鐘都找不到林右昌，「我不知道有幾個市民找得到你（指林右昌）。」

「市政的缺失太多了，林右昌你等著接招吧。」謝立功表示，林右昌如果再不回應市民，「我代表的不是謝立功本人，而是代表37萬多名市民在問你（指林右昌），你不是每4年拍個短片就能呼攏我們，4年前的短片你做到了嗎，你要再拍短片再騙我們4年嗎，你短片裡的內容，是4年能完工還是40年才能完工。」