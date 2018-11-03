韓流吹到台北藍營 丁守中：大家都搭上「韓風」便車

2018-11-03 12:20

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今天上午到東門國小出席中正萬華造勢大會，對於國民黨高雄市候選人韓國瑜近期氣勢旺，帶動其他縣市選舉氣氛，而近期也有北市議員參選人選擇跟韓國瑜合影。丁守中受訪認為，「韓流」對台北市有幫助最好，台北市民4年來也覺醒了；對於跟韓國瑜一起掛看板，他說，「大家都可以搭上『韓風』的便車」，選舉就是要旺。

丁守中致詞說，要他搞笑、搞怪，絕對會輸給台北市長柯文哲，但是丁守中在搞定事情絕對可以贏柯。丁說，他不是舌尖牙利的人，但過去也在立法院通過很多福國利民的法案，他更舉例，五大案、取消不賺錢公車路線、兩岸一家親及聲援婦聯會轉彎等，認為選民不應該對沒有中心思想的柯文哲有所期待。

而一同陪同站台的國民黨副主席郝龍斌致詞說，過去民進黨台北市長候選人姚文智曾說「起風了」，而現在確實起風了，但吹的是從南燒到北、為藍營而刮的「韓流」，他也批評北農總經理年薪250萬，卻導致菜價失衡，但過去韓國瑜當總經理時，菜價穩定供需平衡，都沒有菜價失調。

郝龍斌坦言，丁守中目前民調仍落後，但只要一人拉一票就可以贏，更說青年公宅是他任內跟地方議員長年溝通下來，用「無恥騙子」4個字痛罵柯收割成果。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹致詞說，希望11月11日的凱達格蘭造勢，可以有3萬人一起幫丁加油。

對於是否擔心選期出現「奧步」，丁守中受訪說確實會擔心，如美國及蔡政府在選前都在太平島有動作，擔憂是否會擦槍走火，變成兩岸緊張的情勢。